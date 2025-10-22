No lo llamó "cagón" pero lo dejó flotando en el aire. Santiago Cúneo dejó muy mal parado a Florencio Randazzo al que acusó de no querer enfrentarlo.

No es que dijera que se rehusó al debate, que no quiso hacer una confrontación al aire, sino que lo acusó de "salir corriendo" en cuanto se lo propusieron.

Con un bajísimo porcentaje electoral pero una muy afilada lengua capaz de disparar con misiles de destrucción masiva, Cúneo no encuentra quien se le ponga enfrente.