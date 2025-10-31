Santiago Cúneo no es de los que utilizan un lenguaje encriptado, simbolismos o metáforas para explicar sus posiciones. Y cuando ataca a alguien lo hace con saña, asestando golpes con precisión y crueldad.

Esta vez el apuntado fue Mario Pergolini, a quien le dedicó gran parte de su programa, y que dejó al desnudo sobre su situación económica.

"Estás más sucio que una cloaca, Pergolini. Vos estás en Canal 13, pedazo de rata hija de puta, desclasado de mierda, porque debes $2.500 millones de la sociedad de mierda que armaste, Bosterix".

"Sos un deudor de 2.500 palos, y tenés deudas fiscales por 648 millones porque te choreaste la guita de los empleados, los aportes. Le comiste la plata a los laburantes".

"Entonces como tenés esa deuda y te concursaste, soretito, con tu empresa al borde de quebrar, arrastrado, llegaste a Canal 13. Llegaste a Magnetto a chuparle la pija y lamerle el orto cuando caga, y te hiciste cargo de ser el heredero del falopero de Lanata",

"No tenés un solo valor ni un solo principio de vida. Sos una basura arrastrada. Lo único que te interesó es la plata y viviste cagando gente".

"Magnetto va comprando las voluntades de los revolucionarios fracasados. Ahora el lugar del gordo ladrón y drogadicto lo ocupa José Falopa que es ni más ni menos que este sorete. Se ve que a Magnetto los voceros le gustan así: faloperos y fundidos".

"Llegaste a Canal 13 porque estás quebrado, sorete. Entonces como estás quebrado y no tenés dignidad terminaste tragándole la leche a Magnetto".