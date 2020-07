Luego de los caprichos de los legisladores de Juntos por el Cambio, el presidente Alberto Fernández le concedió la videoconferencia exclusiva al bloque macrista y juntos acordaron suavizar el tono del debate político.

De acuerdo con Ámbito.com, la charla comenzó cerca de las 17:50 y tuvo como anfitrión al propio Fernández, quien estuvo acompañado por Sergio Massa y Máximo Kirchner. En tanto, por JxC dijeron presente Christian Ritondo, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, entre otros dirigentes.

Luego de la exposición de los referentes opositores, Alberto hizo una reivindicación del diálogo político, y aleccionó a los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio con un ejemplo concreto. “Tengo el mérito de que dialogué con todos mis compañeros para lograr unirnos y volver al gobierno, es una herramienta para crecer y avanzar; ojalá eso lo logre toda la Argentina. Y trabajo por ello. Muchos de ustedes me llaman y los atiendo y escucho con mucho respecto. Porque creo en el diálogo de este modo”, les aseguró.

Según el portal Política Argentina, Fernández le recriminó a JxC el comunicado sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez. “Supimos dialogar y escucharnos, pero no alcanza eso si hay alguien que muere y al otro día me levanto y me atribuyen semejante cosa", sentenció.

"La confianza se construye hablando honestamente y no sería honesto si no les digo lo mucho que me dolió eso; y como dijo Máximo (Kirchner), no todo vale en política, nos duele”, les reclamó el Presidente.

El mandatario también se quejó de las marchas anticuarentena fogoneadas por algunos dirigentes de Cambiemos y advirtió: “No podemos dejar de largo que hay sectores de la oposición le dicen que los tenemos encarcelados; tienen mil formas de protestar, no hace falta exponer a nuestro pueblo, y en cada marcha hizo que suban los casos”.