Las muertes por el escándalo del fentanilo crecen. Ya superan las 100, y pese a los esfuerzos de comunicadores como Joni Viale por despegar al Gobierno de Javier Milei de la causa, en la pantalla de A24 periodistas oficialistas como Eduardo Feinmann, piden responsables en el Gobierno.

¿Tiene que rodar la cabeza del ministro de Salud, Mario Lugones? Entre Pablo Rossi y Feinmann se preguntaron a qué área pertenece la comunicación para informar sobre el tema. Y se picó.

El debate completo



“No hay un puto responsable”, reclamó Feinmann. Y Rossi señaló: “Patético el ministro de Salud”.