Virginia Gallardo obtuvo el 32,67% de los votos en Corrientes y resultó electa diputada nacional por La Libertad Avanza, en una elección donde el oficialismo nacional tuvo un gran resultado en todo el país.

Por su falta trayectoria previa en cargos públicos, de inmediato surgieron cuestionamientos a su preparación para ocupar una banca en el Congreso. "A mí las críticas me resbalan, claramente me importan nada", respondió.

En ese marco, quien volvió a cruzarla fue Yanina Latorre, histórica detractora de la correntina: "Llegó por la ventana a la política". Además, la panelista criticó su preparación.