Con total liviandad y con la maldad que lo caracteriza, y en el marco del debate mediático que se generó a partir del triple femicidio, Eduardo Feinmann lanzó fuertes acusaciones contra Fernando Borroni, señalándolo de "trabajar para C5Narco", en clara referencia a C5N.

Además, el comunicador oficialista cuestionó la supuesta relación de algunos periodista con intendentes del conurbano presuntamente vinculados al narcotráfico.

Desde su programa en Radio 10, Borroni respondió con firmeza: "Dígame cuáles son los intendentes narco y vamos juntos a hacer la denuncia".

Con estas palabras, no solo rechazó las imputaciones, sino que también desafió a Feinmann a probar sus afirmaciones.