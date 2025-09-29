Se plantó y lo desafió
Cruce explosivo: Borroni le puso los puntos a Feinmann tras las polémicas acusaciones contra él y "C5Narco"
El periodista no se guardó nada y le contestó al comunicador oficialista desde Radio 10: "Dígame cuáles son los intendentes narco y vamos juntos a hacer la denuncia".
Con total liviandad y con la maldad que lo caracteriza, y en el marco del debate mediático que se generó a partir del triple femicidio, Eduardo Feinmann lanzó fuertes acusaciones contra Fernando Borroni, señalándolo de "trabajar para C5Narco", en clara referencia a C5N.
Además, el comunicador oficialista cuestionó la supuesta relación de algunos periodista con intendentes del conurbano presuntamente vinculados al narcotráfico.
Desde su programa en Radio 10, Borroni respondió con firmeza: "Dígame cuáles son los intendentes narco y vamos juntos a hacer la denuncia".
Con estas palabras, no solo rechazó las imputaciones, sino que también desafió a Feinmann a probar sus afirmaciones.