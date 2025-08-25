Frente al caso de corrupción que involucra a Diego Spagnuolo y Karina Milei, la comunicador libertaria Mariana Brey salió a repetir el libreto del gobierno en los medios.

Y después de discutir con sus compañeros del programa “Indomables” de C5N, este lunes mantuvo un fuerte ida y vuelta con la periodista Nancy Pazos, con quien ya se enfrentó de forma mediática en otras ocasiones.

En la pantalla de A la Barbarossa (Telefe) se desató un nuevo cruce entre las panelistas. "La verdad es que desde el viernes, lo único que yo pude saber es que el presidente Javier Milei está muy tranquilo”, sostuvo Brey, relativizando la gravedad del caso.

La respuesta de Pazos fue inmediata y con tono filoso: “Milei y la derecha se ufanaron, se llenaron la boca hablando de la palabra ‘ensobrado’ y los sobres, Mariana, les aparecieron a ustedes”.