Después del acto y show musical que provocó diferentes críticas, Javier Milei viajó a Mar del Plata para acompañar a Diego Santilli, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio del caso Espert.

Durante su estadía en la ciudad balnearia, y mientras saludaba a algunos militantes, un vecino insultó al presidente desde un balcón.

El libertario no dejó pasar el comentario y le respondió con ironía: "Igual te estoy arreglando la vida, tranquilo". Y ante un nuevo grito del hombre, Milei agregó: "Te voy a bajar más la inflación así puteas un poco más".

El intercambio quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.