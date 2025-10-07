Se hizo viral
Cruce en Mar del Plata: Milei a los gritos con un vecino que lo insultó desde el balcón
En medio de la crisis que atraviesa el oficialismo por el caso Espert, el presidente viajó a Mar del Plata para hacer campaña junto a Diego Santilli. Mantuvo un fuerte intercambio con un hombre.
Después del acto y show musical que provocó diferentes críticas, Javier Milei viajó a Mar del Plata para acompañar a Diego Santilli, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio del caso Espert.
Durante su estadía en la ciudad balnearia, y mientras saludaba a algunos militantes, un vecino insultó al presidente desde un balcón.
El libertario no dejó pasar el comentario y le respondió con ironía: "Igual te estoy arreglando la vida, tranquilo". Y ante un nuevo grito del hombre, Milei agregó: "Te voy a bajar más la inflación así puteas un poco más".
El intercambio quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.