"Al pedo todo el día"
Cruce al rojo vivo: Manu Jove ridiculizó a Milei en el picante careo con Mariano Perez
De cara a una nueva edición de Parense de Manos, el megaevento de boxeo, el periodista y el influencer libertario calentaron su pelea. "Va a comer a Olivos y me dice casta", lanzó el panelista de TN.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento boxístico,, será el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una grilla que reúne a influencers, músicos y deportistas.
Este viernes se realizó el careo oficial, y el enfrentamiento entre Manu Jove y Mariano Pérez
"Jove es la casta periodística", lanzó el streamer libertario, mientras que el periodista lo cruzó: "Este pibe va a almorzar a Olivos y me dice casta a mí, boludo. Es un chiste esto".
Ademas, en otro tramo del careo. Pérez sostuvo que Javier Milei "va a estar mirando la pelea", a lo que Jove respondió: "Y si está al pedo todo el día, chicos. Cantó hace diez minutos en el Movistar Arena".