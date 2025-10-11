La tercera edición de Párense de Manos, el evento boxístico,, será el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una grilla que reúne a influencers, músicos y deportistas.

Este viernes se realizó el careo oficial, y el enfrentamiento entre Manu Jove y Mariano Pérez

"Jove es la casta periodística", lanzó el streamer libertario, mientras que el periodista lo cruzó: "Este pibe va a almorzar a Olivos y me dice casta a mí, boludo. Es un chiste esto".

Ademas, en otro tramo del careo. Pérez sostuvo que Javier Milei "va a estar mirando la pelea", a lo que Jove respondió: "Y si está al pedo todo el día, chicos. Cantó hace diez minutos en el Movistar Arena".