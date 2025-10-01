Cristina Kirchner volvió a dejar en ridículo a Javier Milei a través de las redes sociales, más precisamente su cuenta oficial donde publicó otro de sus ya famosos: "Ay Milei" o "Che Milei".

Allí la ex presidenta criticó la política monetaria del Gobierno y una nueva suba del dólar, el mismo que Milei aseguraba siempre que se iba a "caer como un piano".

Por eso CFK le recriminó que, a pesar de hablar mucho de la libertad económica, mandó al "Banco Central a aclarar que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo desde hace más de un año".

"Nada marcha de acuerdo al plan", expreso Cristina y le dijo: "No eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares".

Además dedicó un párrafo aparte del escándalo de José Luis Espert, financiado por el narco Fred Machado, sobre quien sentenció: "Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’, asociado y recibiendo dólares de los narcos".