La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a volcarse a las redes sociales este lunes para celebrar la primera jornada de alegatos de su abogado defensor, Carlos Beraldi, en la causa Vialidad.

"Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis", explicó la exmandataria desde su cuenta de Twitter.

En su alegato final en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz ente 2003 y 2015, el abogado Carlos Beraldi cuestionó a la Justicia por su accionar en la causa, en particular a la Corte Suprema, a la fiscalía y a los jueces federales que intervinieron.

Además, comparó la situación con lo ocurrió a Perón. "Le hicieron un proceso por traición a la Patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina".

"No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción en la justicia", dijo y agregó que "millones de argentinos" esperan que este juicio se defina acorde a la ley".

En relación a la Corte Suprema, el defensor de la Vicepresidenta dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que el máximo tribunal del país "retrocedió" a la hora de tomar decisiones en la causa por el "escándalo mediático y un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tocaron cacerolas".