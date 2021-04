"Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", escribió la vicepresidenta luego de que el opositor revelara a través de su cuenta de Twitter que sufre de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) -trastorno provocado por estrés-, que dificulta el uso de los músculos.

"Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función. En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos", completó Cristina.



Y así, se difierenció del gobierno de Macri, que no permitió viajar a Héctor Timerman en pleno tratamiento contra un cáncer (la Justicia no se lo permitió por estar acusado en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA), y finalmente murió.