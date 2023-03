Cristina se mostró realmente sorprendida por el artículo publicado por el diario Perfil donde el mismo Federico Sturzenegger confiesa las maniobras espurias que el macrismo estaba dispuesto a hacer para intentar eliminar a los que consideran sus enemigos.

La vicepresidenta consideró extraño que no se haya tratado de un off sino de alguien que pensó, escribió y revisó el texto antes de mandarlo a publicar y en realidad está confesando un plan macabro que no sólo incluía la expropiación de C5N sino también la intervención en la sucesión de Néstor Kirchner.

Además Cristina se permitió decir, obviamente en sorna, que “No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación” sobre los dichos del economista.