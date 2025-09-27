Las nuevas generaciones
Cristina rodeada de jóvenes militantes: "Los pibes y las pibas para la liberación"
Florencia Saintout, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, compartió en sus redes sociales una imagen de la expresidenta con integrantes de La Cámpora: "Los pibes y pibas para la liberación de Cristina".
Si bien se desconocen precisiones del encuentro, todo indica que la foto fue tomada en el departamento de la ex vicepresidenta, ubicado en el barrio porteño de Constitución.
La imagen, que circula en redes sociales, aparece en el marco del rechazo a la condena judicial que pesa sobre Cristina Kirchner, a la que el kirchnerismo define como una maniobra proscriptiva para impedir su participación política.