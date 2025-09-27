Si bien se desconocen precisiones del encuentro, todo indica que la foto fue tomada en el departamento de la ex vicepresidenta, ubicado en el barrio porteño de Constitución.

La imagen, que circula en redes sociales, aparece en el marco del rechazo a la condena judicial que pesa sobre Cristina Kirchner, a la que el kirchnerismo define como una maniobra proscriptiva para impedir su participación política.