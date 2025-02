Hasta ahora Cristina Kirchner venía guardando las formas y se cuidaba de decir del Presidente algo que pudiera ser tomado como una ofensa a su investidura, pero la falsa denuncia presentada por Sandra Pettovello parece haber sido un límite.

Cristina utilizó sus redes sociales para tratar de explicarle al Presidente por qué su domicilio es en Santa Cruz, le dio detalles de lo que hizo con sus pensiones tanto de ex presidenta como de viuda de un ex Presidente, como si Milei no lo supiera, y hasta su renuncia la eximición de impuestos sobre ese dinero.

Ahí empezó enojarse un poco más y ya trató a Javier Milei de cachivache y de ser igual de casta que Macri para perseguir judicialmente a sus adversarios.

Sobre el cierre, Cristina empezó a hacerle recomendaciones al Presidente, desde que se consiga asesores serios, hasta mandarlo al psiquiatra para bien de todos los argentinos.

"Así que te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!

En serio… Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas".