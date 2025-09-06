Este domingo en la Provincia más poblada del país, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores mediante boleta partidaria.

Cada sección electoral pone en juego la totalidad de sus representantes, en una pulseada que medirá fuerzas entre oficialismo y oposición en el conurbano y el interior.

En La Nación+, Cristina Pérez y Juan Pablo Varsky se prestaron a este simulacro de votación en el que explican cómo supuestamente el peronismo hará fraude.

Insólito.