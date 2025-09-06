Delirio en La Nación+
Cristina Pérez y Varsky se prestaron a un insólito simulacro de votación en el que peronismo ''hace fraude''
En La Nación+ intentaron explicarle a los votantes como si fueran nenes de jardín cómo supuestamente el peronismo "hace fraude". Cristina Pérez y Juan Pablo Varsky se prestaron a este insólito simulacro.
Este domingo en la Provincia más poblada del país, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores mediante boleta partidaria.
Cada sección electoral pone en juego la totalidad de sus representantes, en una pulseada que medirá fuerzas entre oficialismo y oposición en el conurbano y el interior.
Insólito.