Tras 17 horas de silencio, y luego de las críticas que salieron desde los propios periodistas que defienden al gobierno, Jonatan Viale salió a hablar en Radio Rivadavia sobre el escándalo que lo tiene como protagonista por su escandalosa entrevista a Javier Milei.

En la misma emisora, su compañera y colega radial, Cristina Pérez, no tuvo filtros y dejó su opinión sobre lo ocurrido.

“Me parece mal la interrupción, pero tampoco hay que permitir que interrumpan la nota”, dijo Pérez.

“A Joni lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche. Me da pena", señaló la pareja del Ministro de Defensa del gobierno libertario. "Pasó y se conoció. No podemos justificar algo que es injustificable, te soy honesta”, sostuvo la periodista oficialista.

“Cuando alguien me quiere condicionar una nota se la bajo”, sentenció.