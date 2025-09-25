Hay que informarse antes de hablar. Cristina Pérez volvió a demostrar que es capaz de cualquier cosa con tal de ensuciar al sector político que no la representa, como también, para defender al gobierno libertario.

La conductora de La Nación+ tuvo una actitud nefasta en su programa, cuando decidió utilizar el asesinato de las tres jóvenes en La Matanza con fines políticos, solo para pegarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Pérez apuntó contra Axel Kicillof por estar en un encuentro en los Estados Unidos, mientras estas jóvenes eran torturadas y asesinadas a raíz de una venganza narco. Pero aquí hubieron muchas cuestiones que no tuvo en cuenta.

En primer lugar, las redes sociales le recordaron de que el narcotráfico es un crimen de orden Federal, y por lo tanto, atañe a las autoridades nacionales, es decir, en este caso a Patricia Bullrich (una de las funcionarias que se jacta de estar venciendo en la lucha contra el narco).

Por otra parte, la banda de narcotraficantes peruanos que están siendo apuntados por el crimen de estas jóvenes opera en la mismísima ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por Jorge Macri.

Por eso, muchos usuarios de redes dejaron en ridículo a Cristina Pérez por intentar ensuciar la figura del gobernador bonaerense, sin darse cuenta que estaba echándose tierra a ella misma.