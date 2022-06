Baby Etchecopar es un francotirador dispuesto por el establishment en los medios hegemónicos para disparar munición gruesa sobre el peronismo, y para encender la cuota de odio cotidiano que cada uno de sus oyentes y sus televidentes necesitan a diario para vivir.

Cristina Pérez cultiva un estilo distinto pero su personaje no difiere demasiado del de su colega, por lo que el cruce entre ellos sorprendió a todos.

A pesar del paso de las horas, ninguno de los dos se bajó de su posición y ya no solo no comparten más el pase en la radio sino que no se lanzan señales de conciliación por los medios.