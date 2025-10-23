Si no fuera absolutamente patético y patológica hasta podría resultar gracioso. Cristina Pérez no puede dejar de hablar de Cristina Kirchner ni siquiera cuando no tiene absolutamente nada que ver con lo que está diciendo.

La "periodista" de LN+ arrancó su análisis cuestionando el discurso de la oposición cuando dice "en esta elección le tenemos que poner un límite a Milei" y cuando parecía que iba a hacer un análisis sobre el tema, no se le ocurrió otra cosa que meter a Cristina Kirchner, aunque ella ni siquiera se haya expresado electoralmente.

Obviamente las redes no la pudieron dejar pasar.