Si juntarse con Fred Machado le pareció una buena idea, el tener que enfrentarlo ahora le pone otro color. La pregunta que surge casi inmediatamente es cómo pensó que esto no iba a salir en la campaña.

Es cierto que los tiempos de la justicia de Texas no le jugaron a favor y la divulgación de doscientos mil dólares girados de los fondos de empresario acusado de blanquear dinero del narco a su cuenta personal, no lo deja bien parado.

Su nombre está en el ojo de la tormenta y los pedidos de que se baje de la lista de La Libertad Avanza son cada vez mayores. Esta vez fue Cristina Pérez, que no de casualidad es la esposa del ministro de Defensa, Luis Petri, quien le apuntó a la cabeza.