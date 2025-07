Cristina Pérez se alzó con el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina y en su discurso habló de “libertad de poderes” e “igualdad ante la Ley”.

Sí, Cristina Pérez, la misma que días atrás se mostró en el palco de La Rural al lado del presidente Javier Milei. “Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe y parece que muchos lo olvidan", dijo Pérez.



Y pareció justificar su militancia por alguna de las leyes que impulsó el gobierno de Javier Milei: "Por eso a veces los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia, tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las elecciones y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos”

"Muchas gracias, APTRA... No hay conducción si no hay un equipo y cada uno de mis compañeros de Radio Rivadavia me hacen mejor persona y mejor periodista, somos una familia y lo dejamos todo cada día", agradeció.

Como así también a su marido, Luis Petri, ministro de Defensa. “Se lo dedico a mis oyentes, miren lo que es la vida... A mi marido lo conocí haciéndole una nota en la radio, hasta el amor se lo debo a la radio”. Y remató: "Nunca tuve caretas y tampoco las voy a tener". Las redes reaccionaron así: