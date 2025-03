Cristina Kirchner volvió a hablar públicamente en un lugar que claramente le es esquivo a Javier Milei, el Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y además de lanzar críticas contra el mandatario y su vocero se permitió mofarse de la falta de cultura presidencial.

Y es que Javier Milei se la dejó picando cuando justo frente al Regimiento de Granaderos a Caballo y dando un discurso que además era leído, “confundió” el nombre del General San Martín, rebautizándolo como Juan José.

Si Cristina no hubiera aprovechado la oportunidad no hubiera sido ella así que se despachó con una broma: “Creo que el hecho de tener un Presidente que no sabe cómo se llama San Martín…ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación” y el público, obviamente estalló en risas y aplausos.