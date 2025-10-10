Pese a cumplir prisión domiciliaria, Cristina Kirchner recibe a notables pesonalidades en su departamento del barrio porteño de Constitución. El Indio Solari, Esmeralda Mitre, o se reúne con jóvenes militantes.

Este viernes, la exvicepresidenta proscripta a través de la causa Vialidad, que la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos, además de otorgarle 6 años con privación de la libertad, recibió a Silvio Rodríguez.

El cantautor cubano brindará un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo lunes. CFK subió una foto con Silvio y escribió: "Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas".

Y le pegó un palazo a Javier Milei: "Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos". La referencia es a la paparruchada de recital que armó el presidente esta semana y de la que se burla el mundo.

Y concluyó: "Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad".