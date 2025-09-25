Cristina Fernández de Kirchner volvió a dirigirse a Javier Milei a través de su cuenta oficial de X, donde prácticamente le dio una rápida lección de economía sobre lo que está sucediendo en la Argentina.

Luego de un nuevo endeudamiento, esta vez impulsado por el propio presidente durante su reunión con Donald Trump, Cristina opinó al respecto y sentenció: "La ‘ayuda de las fuerzas del Norte’ es pan para hoy y hambre para mañana".

En ese sentido, CFK expresó: "Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás, ¿Qué parte no entendés? Si no preguntale a Stuzenneger y a Bullrich cómo le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje".

CFK se refirió al desastre económico que está llevando adelante el gobierno libertario y apuntó contra Milei por haber destrozado la macro pero también la micro: "Hoy 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados, y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney. Es deuda para comer o para comprar Remedios, para pagar la luz, el gas o el alquiler".

La dirigente política se mostró horrorizada por la exorbitante toma de deuda con el fin de ganar las elecciones de octubre, y aseguró: "Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo".