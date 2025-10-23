Cristina Kirchner subió un audio a sus redes y la oposición puso el grito en el cielo. Pero lo cierto es que la ex Presidenta habló de la importancia de ir a votar para expresar en las urnas lo que siente cada ciudadano.

La ex mandataria consideró que "este domingo no se eligen solo diputados y senadores sino que cada voto puede ponerle un límite al desgobierno de Milei".

Para cerrar su mensaje Cristina aseguró: "El freno a Milei empieza este domingo pero la tarea continua al día siguiente para pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar".