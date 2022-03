“Los felicito por esta iniciativa, ustedes representan cabalmente a la sociedad argentina que se empoderó en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia que nos constituyen en un ejemplo en el mundo en materia de Derechos Humanos”, se escuchó en un mensaje grabado de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los estudiantes del secundario Nº14 de General Rodríguez, que realizaron el acto de cambio de nombre a su escuela que a partir de ahora se llama Irma “Mimi” Tardivo, una maestra de esa localidad desaparecida el 8 de julio de 1977.

"Quiero agradecerles a las autoridades del colegio, a su Directora, Natalia Rodríguez, y felicitar a ella, a los docentes y fundamentalmente a los alumnos" dijo Cristina., quien se refirió a la maestra desaparecida como "una típica muchacha de aquella época, con su guardapolvo y medias tres cuartos".

"Quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota donde me invitan. Aunque sea participar de esta manera que lo estamos haciendo, me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no lo permite".