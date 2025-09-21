Cristina habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión"
El viernes y a pedido de Esmeralda, Cristina la recibió en su casa de San José 1111. Este domingo la ex presidenta dio algunos detalles del encuentro.
El viernes Esmeralda Mitre había hecho público el encuentro con la ex Presidenta, Cristina Kirchner, y aseguró que "tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria".
Pero Cristina no había hecho referencia directa al encuentro hasta este domingo, cuando no sólo agradeció la visita y el regalo de un libro de Bartolomé Mitre, sino que también destacó el texto de la dedicatoria.
Cristina contó cuándo y en qué circunstancias había conocido a la heredera de los Mitre y destacó: "Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad".