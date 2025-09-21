Cristina habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión"

El viernes Esmeralda Mitre había hecho público el encuentro con la ex Presidenta, Cristina Kirchner, y aseguró que "tuvimos una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria".

Pero Cristina no había hecho referencia directa al encuentro hasta este domingo, cuando no sólo agradeció la visita y el regalo de un libro de Bartolomé Mitre, sino que también destacó el texto de la dedicatoria.

Cristina contó cuándo y en qué circunstancias había conocido a la heredera de los Mitre y destacó: "Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad".