A 100 días de su condena la gente decidió ir a saludar a Cristina Kirchner a su lugar de detención y San José 1111 se transformó, de un momento a otro, en una gran manifestación de amor de la militancia hacia su conductora. Más temprano Cristina se había dirigido directamente al presidente Javier Milei.

Con banderas, gorros y vinchas la gente entonó las estrofas del Himno Nacional durante una de las apariciones de la ex Presidenta en el ya famoso balcón. Cristina obviamente acompañó con su mano derecha sobre el corazón.

Y así se veía esta manifestación popular en apoyo a Cristina desde adentro del departamento donde cumple su injusta condena.