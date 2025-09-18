El diputado macrista Nicolás Massot no se guardó nada al cuestionar la política internacional del gobierno de Javier Milei, sobre todo en el tema del conflicto en Gaza que hasta la ONU calificó de genocidio por parte de Israel.

Massot no apuntó sólo a Milei sino también a su canciller, Gerardo Werthein, después de que el país votara en contra de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Palestina e Israel.

Cristina Kirchner aseguró que la postura y el análisis de Massot "honra la tradición diplomática de la Argentina", y compartió un clip de la cuestión de privilegio planteada el miércoles de esta semana por el diputado,