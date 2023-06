La Vicepresidenta habló en Santa Cruz junto a Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis, a quien elogió como uno de los “funcionarios que sí funcionan”, y criticó con dureza la decisión de un sector del peronismo de judicializar la discusión.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado... Acá me permito un poquito de personalismo: me ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”.

“Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única...Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Pero esa es mi idea”.