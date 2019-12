Salieri de Nik on Twitter

"Dejenme contarles un poco lo que me pasó esta mañana cuando me desperté" dijo la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y recordó su despedida el 9 de diciembre de 2015. "Aquella noche les dije que aquellos años que habíamos compartido desde 2003 a 2015 no había habido magia lo que habíamos vivido era una argentina de la solidaridad donde nos importaba lo que le pasaba al de al lado aunque nosotros estuvieramos bien".

Posteriormente describió la gestión macrista. "Se que estos cuatro años han sido duros para tantos y tantas. Trabajo, salario, pobreza. También fueron duros para quienes fueron objeto de persecución; de quienes se los busco literalmente que desapareciéramos como seres humanos casi a través de la humillación y la persecución. Pero pese a todo eso estamos aquí".

"Quiero decirles que estamos aquí porque tampoco fue magia, estamos aquí hoy porque hemos asumido la voluntad de millones que piensan que es posible vivir en un país mejor y esa voluntad fue ayudada por la memoria que no es mas ni menos que el saber de donde venimos" dijo posteriormente.

"La hemos moldeado con la humildad que tenemos que tener todos para saber que lo colectivo es más importante que lo individual. Los dirigentes deben entender con generosidad y humildad para entender que no todo empieza ni termina en uno. Digo lo que pienso y hago lo que siento" agregó.

Después se dirigió directamente al presidente Alberto Fernández: "Presidente quiero decirle que usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios porque ha decido liberar esta plaza a la que habían enrejado". "Le han dejado un país devastado. Se que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que viven los argentinos" cerró.