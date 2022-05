En su alocución Cristina Kirchner reflexionó sobre el camino tomado por el capitalismo, que se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que se ha independizado de las ideologías”, y dentro de ese contexto puso como ejemplo a China, uno de los modelos capitalistas “más exitosos”, ironizando que los medios hegemónicos titularían con 'Cristina elogió a China'.

También llamó a “desmitificar el tema de la inflación” y marcó la gravedad de que como nunca antes “hay trabajadores registrados que están por debajo de la línea de la pobreza. Esto es producto de dos políticas: la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos. Hay que revisar algunas cosas porque alguien está fallando. Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. ¿Por qué es esto?”, argumentó con la mira apuntando hacia el ministerio de Economía, a lo que agregó que el repunte de la actividad económica de 2021 “no es crecimiento, sino recuperación”.

Le bajó la temperatura a la interna del Frente de Todos asegurando que “lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea no es, se trata de un debate de ideas”.

Luego hizo una respuesta a los ataques que recibe por sus supuestos enojos, y lo hizo con una confesión: "Tengo muchísimos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas sino de mis neuronas", y como ejemplo de ello mencionó la elección de Alberto Fernández para encabeza de la fórmula en las elecciones de 2019. "No hago las cosas en off, toda mi vida voy a vivir en on".