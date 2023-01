Cristian Ritondo quiso seguir con la perorata de los geles íntimos y Gollán lo tuvo que ubicar

Cristian Ritondo aseguró sin ponerse colorado que “Los 500 millones que pusieron para geles íntimos cayeron en una cooperativa favorecida por el gobierno” y acto seguido le pidió explicaciones a Axel Kicillof.

Pero el que recogió el guante fue el ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien después de tratar al diputado de “patotero de cuarta” aclaró que hasta el mismo Ritondo sabe que no sólo no se compraron los geles sino que ni siquiera se abrió la licitación.

Pero además Gollán dejó en claro el cinismo de Ritondo ya que el diputado macrista votó afirmativamente las leyes que garantizan esos insumos. Salvo que no supiera qué era lo que estaba votando, lo que sería muchísimo más grave.

Pero Gollán no fue el único que destacó la fake news de Ritondo que a esta altura ya debería salir a pedir disculpas.