Cristian Ritondo felicitó a Valdés por su victoria en Corrientes y lo bardearon hasta los trolls libertarios

Tal vez Cristian Ritondo no termine de entender adónde está parado después de haber sido uno de los principales impulsores de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Y sucede que el candidato libertario en Corrientes quedó en el cuarto lugar haciendo una pésima elección, pero Ritondo, en lugar de aceptar la derrota, se hizo cargo de la victoria del radical Valdés.

Tan ridícula fue la reacción de Ritondo que hasta el troll libertario que arrugó con Dillom, La Pistarini, se apropió de una frase que el Gordo Dan le dedicara a Fran Fijap para bardear al diputado.

Claro que el troll libertario no fue el único que se burló de Ritondo por la ridícula apropiación del triunfo de Valdés que quiso hacer.