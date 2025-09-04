Cristian contó que en medio de la cobertura se acercó al extraño grupo de encapuchados que después supimos se trataba de un grupo de barrabravas de River.

Cuando el cronista se acercó a esos hombres para intentar identificarlos, fue cuando una botella estalló en su rostro, lastimándolo bastante y llevando preocupación a sus compañeros, familiares y amigos.

Este jueves Cristian, algo más recuperado, estuvo en el piso de Desayuno Americano donde contó qué fue lo que sintió en el momento de la agresión por parte de los libertarios y qué fue lo que pudo haber pasado, por ejemplo, si esa botella impactaba en algún nene.