Los extraños encapuchados
Cristian Mercatante, el movilero de Desayuno Americano que fue agredido en el acto de Milei, contó lo que sintió
Cristian salió del reality El Bar, donde conoció a Pamela David, trabaja actualmente como productor en Kuarzo y estaba como cronista en el cierre de campaña libertario para un medio digital cuando recibió un botellazo.
Cristian contó que en medio de la cobertura se acercó al extraño grupo de encapuchados que después supimos se trataba de un grupo de barrabravas de River.
Cuando el cronista se acercó a esos hombres para intentar identificarlos, fue cuando una botella estalló en su rostro, lastimándolo bastante y llevando preocupación a sus compañeros, familiares y amigos.
Este jueves Cristian, algo más recuperado, estuvo en el piso de Desayuno Americano donde contó qué fue lo que sintió en el momento de la agresión por parte de los libertarios y qué fue lo que pudo haber pasado, por ejemplo, si esa botella impactaba en algún nene.