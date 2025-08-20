La Cámara de Diputados, en una sesión caliente con discursos encendidos y momento emotivos, rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, logrando los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original.

Luego de la votación, el bloque de diputados de Libertad Avanza sufrió una fuerte fractura tras la votación del veto a la ley de emergencia en discapacidad, generando tensiones internas que se hicieron visibles en el Congreso.

Lilia Lemoine, diputada del oficialismo, no dudó en criticar a su colega Marcela Pagano, quien se separó del grupo: "Acá con @mcelestep, @MidCecilia y el Diputado @ZapataDiputado de LLA discutiendo el verdadero nombre que debería tener el bloque que se la llevó a Pagano: 'Manliba', porque se lleva la basura. Su lema: 'pocas convicciones y muchas ambiciones'".

El bloque de La Libertad Avanza se partió en medio de la sesión de este miércoles y un grupo diputados armaron un espacio aparte que llamaron "Coherencia".

El nuevo bloque estará integrado por Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González, que abandonaron el bloque oficialista tras votar contra el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.