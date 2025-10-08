En el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria Córdoba, Coti San Pedro, se posiciona en una clara disputa contra los gobiernos de Javier Milei a nivel nacional y del cordobesismo de Schiaretti y Llaryora en la provincia. San Pedro plantea que el futuro de Córdoba y del país depende de fortalecer una alternativa nacional y popular frente al ajuste y la concentración del poder económico.

"La Córdoba que tenemos hoy es el resultado de un modelo que agotó su promesa. Es la provincia más rica del país y, sin embargo, una de las más desiguales. Tenemos industria, universidades, tecnología, bienes comunes y un territorio hermoso, pero miles de vecinos no llegan a fin de mes y seis de cada diez pibes se van a dormir sin comer", señaló la candidata. "Los índices de pobreza y desocupación superan la media nacional, pero los sueldos de docentes y médicos están por debajo."

La candidata sostiene que detrás del "cordobesismo" se esconde una alianza entre el poder político y el poder económico local, cuyos intereses se reflejan en espacios como la Fundación Mediterránea. Esa relación orienta las políticas públicas provinciales hacia una lógica de desarrollo concentrado, con beneficios para unos pocos y exclusión para muchos. San Pedro sostiene: "Los y las cordobesas a lo largo y ancho de la provincia no llegamos a fin de mes, no nos alcanza para vivir. Los vecinos compran alimentos con tarjeta o se endeudan para pagar los servicios."

"El cordobesismo de la mano de la candidatura de Schiaretti, con el discurso de la moderación y de la gestión eficiente, busca tapar un acuerdo explícito entre Schiaretti, Macri y Milei, que le permita la continuidad al modelo de ajuste, de concentración económica y el endeudamiento", advirtió. Frente a ese panorama, San Pedro remarcó que la única alternativa real es fortalecer el bloque de Fuerza Patria: "No alcanza con oponerse desde el discurso como algunas fuerzas ‘nuevas’ hacen, hay que construir poder político y representación popular en el Congreso que pueda frenar a Milei y construir una propuesta para el 2027. Un bloque opositor mayoritario es garantía de la defensa de la Argentina, los pequeños bloques terminan negociando y se acuerdan del sufrimiento de la gente dos meses antes de las elecciones."

En esa línea, recupera la figura del dirigente nacional y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois: "Como dice Juan, el coraje se contagia. Nosotros estamos acá, en Córdoba, construyendo una alternativa al modelo de la crueldad, que es seria, coherente, que tiene militancia y que plantea un proyecto nacional que no se arrodille ante los poderosos." "Nos quieren hacer creer que no hay salida, pero nosotros sabemos que sí la hay: una salida con justicia social, con trabajo digno, con soberanía nacional y con un Estado que esté del lado de los que la pelean todos los días. Esa es la política que queremos construir", concluyó.