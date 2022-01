El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo sigue con su discurso duro y negándose a negociar con el Gobierno: "Si solo quieren fotos para dejar a la oposición pegada a lo malo y quedarse el rédito de lo bueno, no vamos a lograr ningún acuerdo y es un poco lo que esta ocurriendo" sostuvo en una entrevista con radio Rivadavia.

Pero Cornejo fue más allá y le apuntó al Frente de Todos, acusando al kirchnerismo de no ser propenso a los acuerdos políticos: "Un acuerdo es ceder ambas partes, ¿qué esta dispuesto a ceder el kirchnerismo? No se sabe. Negocia con el FMI como si tuviera todas las cartas a su favor y le quiere imponer a la oposición un relato que la incluye como todos los males de la Argentina, difícil así. Juntos por el Cambio tiene la vocación de que hay que acordar con el Fondo, no somos un obstáculo para ese acuerdo, somos permeables. Pero si no hay detalles, carta de intención, pero si ese acuerdo lo único que pretende es ganar tiempo, es difícil de llevar a la práctica. El acuerdo con el FMI, al no saberse la letra fina, vaya uno a saber si Cristina lo apoya o no".