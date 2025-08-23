El exfutbolista Claudio “Turco” García visitó el programa Inteligencia Artesanal, en los estudios de C5N, tras su flamante candidatura a diputado nacional por el Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En el ciclo que conduce la periodista Nancy Pazos, García habló de sus intenciones en la política. Además, a partir de una consulta de la periodista, no tuvo filtros en apuntar contra el presidente.

“Me mato antes de votar a Milei. No lo voté ni lo votaría. No me llama la atención lo que pasa con los jubilados, con lo de discapacidad. No me gusta lo que está pasando”, indicó.