El ministro de Salud, Ginés González García, fue contundente este lunes cuando le preguntaron qué piensa de la peligrosa manifestación anticuarentena que se llevó a cabo en el Obelisco.

“No puedo decir nada que sea a favor. Nadie puede dudar que una concentración de gente, cualquiera sea la finalidad, no es lo mejor”, sostuvo el funcionario, y añadió: “Para colmo, he escuchado a algún líder y alguna líder llamando a que vayan los adultos mayores, y me pareció, como mínimo, absolutamente inoportuno”.

El titular de la cartera lamentó que en pleno incremento de contagios se lleva a cabo esta “concentración con fines políticos” en donde no se respetaron los protocolos, y expresó: “No se puede ser irresponsable en este momento. Sabrán por qué lo hacen y sabrán las consecuencias”.