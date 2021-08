Este lunes, Marcelo D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión a Gabriel Traficante, a quien le había exigido en 2016 una suma de dinero para que no quedara incriminado en una causa penal conocida como la “mafia de los contenedores”. En tanto, el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone fue condenado a 3 años y 8 meses.

El falso abogado D'Alessio (hombre muy cercano a la ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich), Bidone y los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) Claudio Álvarez y Rolando Barreiro fueron juzgados desde el 8 de marzo último en una causa penal que investigó un supuesto intento de extorsión al despachante de Aduanas Gabriel Traficante para no involucrarlo en la llamada "mafia de los contenedores" y evitarle un "escrache mediático" en noviembre de 2016.

En su momento, el empresario grabó una de sus conversaciones con D'Alessio y luego presentó una denuncia en los tribunales federales de Retiro. En su alegato final el fiscal Luciani pidió condenar a 5 años de prisión a D'Alessio como autor de intento de extorsión a Traficante, a quien según la acusación reclamó dinero para desligarlo de la investigación penal por contrabando que se llevaba en el fuero penal económico.

En cuanto a Bidone fue acusado de haber suministrado al falso abogado información sobre Traficante que obtuvo en su rol de fiscal.