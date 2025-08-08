El concejal libertario de Salta, Rodrigo Quinteros, no se aguantó las críticas que le hacía el periodista Daniel Murillo y decidió que la mejor manera de resolverlo era caer a la radio -cuando el programa estaba en vivo-, junto a varios matones, y tratar de generar una pelea.

Lejos de amilanarse, Murillo se la bancó. No solo no se escondió sino que se puso cara a cara con Quinteros y le dijo todo lo que pensaba de él.

El concejal libertario, cercano a Alfredo Olmedo, intentó en varias oportunidades que Murillo lo golpeara para poder devolvérsela con sus hombres, pero el periodista no cayó en la celada.

Con los teléfonos grabando la escena, Quinteros quedó expuesto y en vez de responder a las acusaciones de Murillo se quedó en balbuceos y quejas.