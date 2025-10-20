Concejal libertario electo fue detenido por intentar asesinar a su pareja a tiros

Un concejal libertario electo fue detenido por la policía en las últimas horas por un hecho gravísimo: intentar asesinar a su pareja a tiros.

Se trata de Ignacio "Nacho" Contreras, primer concejal que lideraba las listas de La Libertad Avanza en la localidad de San Vicente, y que fue aprendido por intento de femicidio.

Contreras, de 51 años, es conocido en la zona por ser propietario de la cadena "Lácteos Mi Viejo" y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre.

El hecho ocurrió este último domingo, cuando su pareja de 24 años lo encontró infraganti en una infidelidad y le reclamó por lo que había hecho.

Luego de la discusión, el hombre tomó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la mujer que logró escapar y dar aviso a la policía.

Desde el espacio oficialista no salieron a dar ningún tipo de explicaciones, mientras avanza la investigación policial para determinar cómo se dieron exactamente los hechos.