Concejal libertario electo fue detenido por intentar asesinar a su pareja a tiros
Ignacio "Nacho" Contreras, concejal electo de La Libertad Avanza en San Vicente fue detenido por intento de femicidio tras haber intentado asesinar a su pareja de dos disparos luego de que la mujer lo descubriera en una infidelidad. La víctima grabó un video que luego se dio a conocer en las redes sociales.
Un concejal libertario electo fue detenido por la policía en las últimas horas por un hecho gravísimo: intentar asesinar a su pareja a tiros.
Se trata de Ignacio "Nacho" Contreras, primer concejal que lideraba las listas de La Libertad Avanza en la localidad de San Vicente, y que fue aprendido por intento de femicidio.
Contreras, de 51 años, es conocido en la zona por ser propietario de la cadena "Lácteos Mi Viejo" y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre.
El hecho ocurrió este último domingo, cuando su pareja de 24 años lo encontró infraganti en una infidelidad y le reclamó por lo que había hecho.
Luego de la discusión, el hombre tomó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la mujer que logró escapar y dar aviso a la policía.
Desde el espacio oficialista no salieron a dar ningún tipo de explicaciones, mientras avanza la investigación policial para determinar cómo se dieron exactamente los hechos.