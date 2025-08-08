El discurso del abogado y apoderado nacional de La Libertad Avanza, Pablo Miguez, en el Consejo de Formosa es digno de un cuadro.

Cuando la legislatura formoseña aprobó las iniciativas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán para la creación de un área natural protegida en el oeste provincial, y para la mitigación y adaptación al cambio climático, Miguez dio la nota.

“No está probado, ni tiene base científica el cambio climático y nos obliga a someternos a regulaciones supranacionales e impuestos verdes” disparó para oponerse a las normas y mostrando su total ignorancia de los estudios ambientales.