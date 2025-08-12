Este martes se confirmó que creció la cantidad de muertos por el uso de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y ya son más de 90 las víctimas y se investiga si hay más casos no registrados.

Si bien la causa tiene a 24 personas bajo sospecha, todavía no hay ningún detenido. Al abordar este trágico suceso, el comunicador oficialista Jonatan Viale armó un llamativo relato con el único objetivo de vincular al kirchnerismo con este flagelo.

"Te arruina peor y más rápido", dijo sobre la droga. Luego, y a tono con el discurso que baja el gobierno de Milei y él repite, agregó: “El kirchnerismo siempre tuvo un coqueteo permanente con la droga”.