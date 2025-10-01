José Luis Espert está cada vez más complicado. Luego de que se dieran a conocer los documentos que prueban el financiamiento de su campaña por parte del narcotraficante Fred Machado, ahora un ex asesor lo prendió fuego.

Se trata de Nazareno Etchepare, un abogado que formó parte del equipo de campaña de Espert allá por el año 2019, y que lo vinculó directamente con el narcotraficante.

En una entrevista en el programa Habrá Consecuencias de Ari Lijalad, Etchepare reconoció que Machado apoyó activamente la campaña del actual diputado de La Libertad Avanza e incluso llamativamente sentenció: "Tiene cosas más graves que este asunto de Machado".

En ese sentido, el consultor político aseguró que Machado se comunicaba en diversas oportunidades para saber cómo avanzaba la campaña y para interiorizarse acerca de los movimientos políticos del diputado de LLA.