Milei volvió a generar indignación y bronca durante una entrevista con Guillermo Andino, donde otra vez mostró su total desconexión con la realidad económica que viven las familias y los trabajadores argentinos.

Durante la charla, el conductor expresó: "Hay gente que dice ‘todo bien, pero yo no veo la recuperación económica en mi bolsillo’'. Mi mes termina el día 20".

Pero el presidente respondió con una completa idiotez y mostró que está literalmente en otro planeta: "Muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso fue también generado desde una encuesta trucha".

Luego, volví a repetir la misma falacia de que "hoy hay 12 millones de pobres menos" aunque nadie lo esté viendo.

Lástima que Andino se olvidó que era periodista y no le hizo una sola repregunta.