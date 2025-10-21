Completamente fuera de realidad: la insólita respuesta de Milei cuando le mencionaron que la gente no llega a fin de mes
El presidente volvió a mostrar su total desconexión con la realidad de las familias argentinas, y dio una respuesta vergonzosa cuando el periodista Guillermo Andino le mencionó que muchas personas no llegan a fin de mes, e incluso que su sueldo les rinde hasta el 20 del mes.
Milei volvió a generar indignación y bronca durante una entrevista con Guillermo Andino, donde otra vez mostró su total desconexión con la realidad económica que viven las familias y los trabajadores argentinos.
Durante la charla, el conductor expresó: "Hay gente que dice ‘todo bien, pero yo no veo la recuperación económica en mi bolsillo’'. Mi mes termina el día 20".
Pero el presidente respondió con una completa idiotez y mostró que está literalmente en otro planeta: "Muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso fue también generado desde una encuesta trucha".
Luego, volví a repetir la misma falacia de que "hoy hay 12 millones de pobres menos" aunque nadie lo esté viendo.
Lástima que Andino se olvidó que era periodista y no le hizo una sola repregunta.