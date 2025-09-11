Manuel Adorni dejó de lado la sana costumbre de dar conferencias de prensa en Casa Rosada y ahora va a los canales amigos para que no los interrumpan con preguntas incómodas.

En la mañana de este jueves, el vocero presidencial empezó bien, haciendo una especie de autocrítica y hasta habló del error político que cometieron. Pero obviamente la cosa no quedó ahí y "acusó" al peronismo de utilizar las armas de la política. Además de tratar de bajarle el precio a la decisión popular.

Pero hay otro dato relevante y que deja a las claras que no pueden o no quieren escuchar lo que le dijeron las urnas y trató de justificar el hecho de que van a seguir gobernando a fuerza de decretos y vetos, llevándose por delante al Congreso, aún bajo el riesgo de que esos vetos sean rechazados y queden en una posición muy incómoda de cara a las próximas elecciones.